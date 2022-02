Wegen zwei schwerer Verletzungen wurde es beim Sieg der HSG Wetzlar gegen den HSV Hamburg mucksmäuschenstill in der Halle. HSG-Geschäftsführer Björn Seipp sprach von einer "Tragödie". Eine Untersuchung am Montag bestätigte die Befürchtungen.

Der 26:25-Sieg der HSG Wetzlar gegen den HSV Hamburg war wichtig, die Mittelhessen festigten ihren überragenden fünften Platz in der Bundesliga-Tabelle. Doch darüber sprachen die Fans, als sie nach dem Spiel aus der Halle gingen, kaum. Thema waren die schweren Verletzungen der beiden Rückraumspieler Alexander Feld (Wetzlar) und Philipp Bauer (HSV).

Feld war nach einem Wurfversuch unglücklich aufgekommen und hatte sich das Knie verdreht. Der 28-Jährige krümmte sich vor Schmerzen und rief nur noch "schnell, schnell". Die Ärzte rannten herbei und es wurde still in der ausverkauften Halle. Vor Entsetzen. HSV-Torwart Jogi Bitter hielt den Kopf von Feld. Allen war klar: Das Knie ist kaputt. "Du hättest eine Stecknadel fallen hören können, so still war es", sagte HSG-Manager Björn Seipp am Montag dem hr-sport. "Es tut mir so unglaublich leid für Alex."

Auch die Fans waren geschockt. Schließlich hat Feld schon zahlreiche schwere Verletzungen hinter sich: 2018 riss er sich die Achillessehne, erst vor neun Monaten die Adduktorensehne. "Jetzt ist er schon wieder verletzt, es ist wirklich eine Tragödie", sagte Seipp. Feld wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

Schockmoment auch bei Hamburgs Philipp Bauer

Die Verletzung von Feld wirkte nach. Den Spielern der HSG Wetzlar war das Gesehene noch länger anzumerken. Da passierte gleich die nächste schwere Verletzung. Diesmal auf Seiten des Hamburger SV. Wenige Minuten vor Ende des Spiels erlitt der Spieler Philipp Bauer einen folgenschweren Knockout.

Der 25-Jährige war während einer Abwehr-Aktion mit Wetzlars Ivan Srsen zusammengerasselt, war auf den Hinterkopf gefallen, Srsen fiel zudem noch unglücklich auf Bauer. Auch hier war der Schock in der Halle deutlich zu spüren. HSV-Torwart Bitter rannte aus seinem Tor, rief lautstark nach den Ärzten.

Die stabilisierten den Kopf von Bauer, rollten den benommenen Spieler mit einer Trage aus der Halle. "Er war schwer ansprechbar“, berichtete HSV-Trainer Torsten Jansen. Wie Wetzlars Feld kam Bauer ins Krankenhaus.

MRT bestätigt: Patellasehnenabriss und Kreuzbandriss bei Feld

Eine erste Einschätzung der Kopfverletzung von Bauer nahm der Wetzlarer Mannschafts-Arzt Marco Kettrukat noch am Sonntagabend vor. "Bei Philipp Bauer war die Motorik da, es spricht wohl nichts für eine Verletzung der Halswirbelsäule, das sieht nach einer Gehirnerschütterung aus." Bauer soll noch ein bis zwei Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Im Fall von Wetzlar-Spieler Feld sind die Folgen schwerwiegender. Eine MRT-Untersuchungen am Montag bestätigte die anfänglichen Befürchtungen: Feld hat sich hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie und einen Patellasehnen-Abriss zugezogen. So wird der Sieg gegen HSV noch lange negativ in Erinnerung bleiben.

„Ich arbeite schon lange mit Alex zusammen und dieses Schicksal trifft mich hart, weil ich mit ihm viele schöne Erinnerungen verbinde. Wir werden jetzt für ihn da sein und ihn unterstützen. Alex ist ein Kämpfer und wird zurückkommen“, sagt HSG-Cheftrainer Ben Matschke.