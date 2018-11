Kommt die HSG Wetzlar jetzt in der Handball-Bundesliga ins Rollen? Die Mittelhessen gewannen am Sonntag in Gummersbach ihr zweites Spiel hintereinander. Der Blick geht vorerst nach oben.

Die Handballer der HSG Wetzlar haben ihrem Trainer ein verspätetes Geburtstagsgeschenk bereitet. Zwei Tage nach dem 59. Geburtstag von Kai Wandschneider gewannen die Grün-Weißen ihr Gastspiel beim VfL Gummersbach am Sonntag mit 24:19.

Wetzlar, das weitere wichtige Zähler zwischen sich und die Abstiegsränge bringt, hat damit erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge gewonnen. Zur Pause lag die HSG in Gummersbach bereits komfortabel mit 15:9 in Front. Das Team um Topscorer Stefan Cavor (6 Tore) geriet danach nicht mehr in Gefahr.