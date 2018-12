Die HSG setzt sich knapp gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf durch. Zwei Vertragsverlängerungen machen den Tag für die Mittelhessen rund.

In der ausverkauften Arena stand es am Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig am Ende 23:22 (12:10). HSG-Spieler Maximilian Holst sah in der zweiten Halbzeit die rote Karte, weil er beim Siebenmeter den gegnerischen Torhüter am Kopf getroffen hatte.

In der Tabelle können sich die Mittelhessen mit dem Sieg im Abstiegskampf ein bisschen Luft verschaffen. Sie stehen aktuell mit zwölf Punkten auf Rang 13.

Kapitän und Trainer verlängern Verträge

Pünktlich zu Spielbeginn hatte der Verein die Vertragsverlängerungen von Kapitän Flip Mirkulovski bis 2020 und Junioren-Nationalspieler Hendrik Schreiber bis 2021 vermeldet. Bereits vor einigen Tagen hatte Trainer Kai Wandschneider einen neuen Vertrag unterschrieben.

Weitere Informationen HSG Wetzlar - SC DHfK Leipzig 23:22 (12:10) Tore für Wetzlar: Rubin (5), Holst (4/4), Cavor (4), Frend Öfors (3), Lindskog (3), Mirkulovski (1), Forsell Schefvert (1), Torbrügge (1), Lux (1)



Tore für Leipzig: Wiesmach (5/2), Milosevic (3), Binder (3), Jurdzs (3), Jahnke (2), Semper (2), Weber (2/1), Krzikalla (1), Remke (1)



Zuschauer: 4.421 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 23.12.2018, 18.00 Uhr