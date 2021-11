Ungefährdeter Erfolg für die HSG Wetzlar: Die Mittelhessen haben in der Handball-Bundesliga vor heimischem Publikum das Kellerkind aus Balingen besiegt. Am Ende wird es sogar richtig deutlich.

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga relativ mühelos einen Heimsieg eingefahren. Gegen das Kellerkind aus Balingen gewannen die Mittelhessen am Donnerstagabend mit 33:21 (17:12). Bereits Mitte der ersten Halbzeit erspielte sich die HSG einen komfortablen Vorsprung, der im Anschluss die gesamte Partie nicht mehr in Gefahr geriet.

Im Gegenteil: Besonders in der Schlussviertelstunde drehten die Wetzlarer nochmal auf, verwalteten die Führung nicht und gewannen daher am Ende mehr als deutlich. Durch den Sieg behaupten die Mittelhessen ihren sicheren Platz im Tabellenmittelfeld. "Jeder hat heute eine geile Leistung gebracht", analysierte Torwart Tim Klinke nach der Partie am Sky-Mikrofon.

Weitere Informationen HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten 33:21 (17:12) Tore Wetzlar: Rubin (7), Cavor (6), Holst (5/5), Feld (3/1), Forsell Schefvert (3), Fredriksen (3), Novak (2), Nyfjall (3), Weissgerber (1)

Tore Balingen: Lipovina (4/3), Zintel (4), Volz (3), Ingason (2), Schoch (2), Scott Junior (2), Beciri (1), Heinzelmann (1), Strosack (1), Wiederstein (1)



Zuschauer: 2.152 Ende der weiteren Informationen