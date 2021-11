Für Wetzlar gibt es in Flensburg nichts zu holen.

Für Wetzlar gibt es in Flensburg nichts zu holen. Bild © Imago Images

Wetzlar geht in der "Hölle Nord" leer aus

Die HSG Wetzlar kehrt vom Vizemeister SG Flensburg-Handewitt ohne Punkte nach Mittelhessen zurück. Die MT Melsungen ist am Abend auch noch im Einsatz.

Die HSG Wetzlar hat am Sonntag einen Schritt in Richtung Spitzengruppe der Handball-Bundesliga verpasst. Die Mit- telhesen verloren bei Vizemeister Flensburg-Handewitt in der "Hölle Nord" mit 25:27 und bleiben damit im Tabellen-Mittelfeld. Bester Werfer der Wetzlarer Lenny Rubin mit sieben Toren.

Weitere Informationen SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 27:25 (15:12) Tore SG Flensburg-Handewitt: E. M. Jakobsen 7/4, Einarsson 6, Golla 3, Larsen 3, Svan 3, Johannessen 2, Mensing 2, Lindskog 1

Tore HSG Wetzlar: Rubin 7, Forsell Schefvert 4, Mellegard 4, Holst 3/3, Cavor 2, Novak 2, Danner 1, Fredriksen 1, Nyfjäll 1 Ende der weiteren Informationen

Ebenfalls am Sonntag noch im Einsatz ist die MT Melsungen. Die Nordhessen treten zum Nachholspiel beim HSV Hamburg an. Die Partie war vor rund vier Wochen wegen eines medizischen Notfalls in der Halle vorzeitig abgebrochen wor- den. Los geht's um 18.05 Uhr.