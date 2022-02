In Göppingen zog die HSG fast immer den Kürzeren.

In Göppingen zog die HSG fast immer den Kürzeren. Bild © Imago Images

Wetzlar ohne Chance in Göppingen

Nix zu holen in Göppingen: Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga beim Tabellennachbarn klar verloren. Die Partie war eigentlich zur Pause schon entschieden.

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga das Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn aus Göppingen relativ deutlich verloren. Am Ende stand es am Sonntag aus Sicht der Mittelhessen 26:33. Knackpunkt der Partie war die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, als die Göppinger aus einem Zwei-Tore-Abstand innerhalb weniger Minuten einen Sechs-Tore-Vorsprung zur Pause machten.

Diesem Rückstand lief die HSG, die noch am Donnerstag Flensburg ein Remis abgerungen hatte, bis zum Spielende vergeblich hinterher, kam aber nie mehr näher als fünf Tore an die souveränen Gastgeber heran.