Die HSG Wetzlar hat am Samstag in der Handball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. In eigener Halle unterlagen die Hessen dem Bergischen HC.

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga am Samstag gegen den Bergischen HC mit 23:27 (12:13) das Nachsehen gehabt. Im gesamten zweiten Durchgang rannten die Wetzlarer Rückständen hinterher. Beste Werfer waren noch Magnus Frederiksen und Adam Nyfjall (vier). In der Halle waren 3.983 Fans dabei.

In der Tabelle bleibt die HSG vorerst auf Rang fünf. Der hessische Rivale aus Melsungen kann morgen die Chance nutzen gegen Flensburg - die MT liegt auf Platz sechs. Für Wetzlar geht es am 10. April gegen den Spitzenreiter Magdeburg weiter.