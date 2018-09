Trainer Kai Wandschneider unterlag mit seiner Mannschaft nur knapp in Stuttgart.

HSG Wetzlar unterliegt hauchdünn in Stuttgart

Der Fehlstart der HSG Wetzlar in die neue Bundesligasaison ist perfekt. Die Handballer mussten in Stuttgart die dritte Niederlage im vierten Spiel einstecken.

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar unterlag nach der Begegnung gegen den SC Magdeburg auch in der zweiten Partie der Englischen Woche. Das Team von Trainer Kai Wandschneider verlor in einem hochspannenden Spiel mit vielen Führungswechseln am Donnerstagabend unglücklich mit 28:30 (9:14) beim TVB Stuttgart.

Als nächstes wartet das Hessenderby

Die besten Werfer, Stefan Cavor mit acht und Kristian Bjornsen mit sechs Toren, konnten die Niederlage der Grün-Weißen vor 2.048 Zuschauern nicht verhindern. Nach zwei Partien innerhalb von zwei Tagen heißt es für die Mittelhessen jetzt aber durchatmen: Am kommenden Donnerstag empfängt Wetzlar die MT Melsungen zum Hessenderby.