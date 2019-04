Die HSG Wetzlar hat Jugend-Nationalspieler Hendrik Schreiber für ein Jahr an den TV Hüttenberg ausgeliehen.

Der TV Hüttenberg hat Jugend-Nationalspieler Hendrik Schreiber für ein Jahr von der HSG Wetzlar ausgeliehen. Der 20 Jahre alte Spielmacher soll beim Nachbarn in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln. Dies teilten beide Clubs am Mittwoch mit. Als Neuzugang vermeldete der Erstligist Alexander Feld von den Eulen Ludwigshafen für den Rückraum Mitte, er unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2020. Ihre Zusammenarbeit beendet haben Alexander Hermann und der derzeitige Tabellenelfte. Der Rückraumspieler, der nach einem Mittelfußbruch kürzlich sein Comeback gab, verlässt den Verein im Sommer.

Schreiber hatte mit der A-Jugend der Mittelhessen die deutsche Meisterschaft vor zwei Jahren gewonnen. In der Bundesliga kam er in dieser Spielzeit 24 Mal zum Einsatz. "Hendrik muss sich in der kommenden Saison in Hüttenberg viele Spielanteile im Rückraum erarbeiten und sich darüber auch im athletischen Bereich weiterentwickeln, um den nächsten Entwicklungsschritt zum Erstliga-Spieler zu machen. Wir haben deshalb ganz bewusst diesen Weg gemeinsam gewählt", sagte Wetzlars Geschäftsführer Björn Seipp.