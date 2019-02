Die HSG Wetzlar muss in der Handball-Bundesliga beim Bergischen HC eine Pleite hinnehmen. In der Partie am Sonntagnachmittag wachen die Mittelhessen erst in der zweiten Halbzeit auf.

Trotz einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit hat die HSG Wetzlar am Sonntag in der Handball-Bundesliga mit 22:26 beim Bergischen HC verloren. Nach den ersten 30 Minuten lagen die Mittelhessen beim Tabellen-Achten bereits mit 8:16 hinten. Erst in der zweiten Hälfte kam das Team von Trainer Kai Wandschneider besser in Fahrt, der Ausgleich gelang der HSG aber nicht mehr.

Die Hessen, die beim BHC ohne Hendrik Schreiber antreten mussten, befinden sich durch die Niederlage weiter auf Tabellenplatz 14 der Bundesliga. Nächster Gegner ist am Donnerstag der Tabellen-Zehnte aus Minden.

Weitere Informationen BERGISCHER HC - HSG WETZLAR 26:22 (16:8) Tore Bergischer HC: A. Gunnarsson 6/4, Gutbrod 6, Darj 4, Babak 3, Arnesson 2, Kotrc 2, Baena Gonzalez 1, Nippes 1, Rudeck 1



Tore HSG Wetzlar: Forsel Schefvert 5, Cavor 4, Holst 4/1, Lindskog 4, Björnsen 2, Mirkulovski 1, Rubin 1, Weissgerber 1



Zuschauer: 2.491 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! Bundesliga, 17.02.19, 22.05 Uhr