Die HSG Wetzlar hofft im dritten Heimspiel dieser Saison endlich auf den ersten Sieg.

Nach der Last-Minute-Niederlage gegen Gummersbach am vergangenen Wochenende soll am Samstag (18.30 Uhr) gegen Göppingen alles besser werden. "Natürlich sind wir nach dem letzten Spiel angefressen und wollen am Samstag eine Reaktion zeigen und uns belohnen", so HSG-Coach Ben Matschke. Ganz ohne Probleme reist derweil auch Gegner Göppingen nicht an. Die Gäste, in der vergangenen Saison noch Fünfter, haben auch erst eine Partie gewonnen. Personell kann die HSG aus dem Vollen schöpfen