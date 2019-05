U21-Nationaltorwart Till Klimpke von der HSG Wetzlar steht vor seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Für die beiden Handball-Länderspiele in Israel (Mittwoch, 12. Juni, 18.45 Uhr) und in Nürnberg gegen den Kosovo (Sonntag, 16. Juni, 18 Uhr) setzt Bundestrainer Christian Prokop für einen erfolgreichen Abschluss der EM-Quali verstärkt auf die Zukunft. So soll U21-Nationaltorwart Till Klimpke von der HSG Wetzlar sein Debüt im A-Team geben. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat die EM-Teilnahme als Sieger der Gruppe A bereits seit April sicher. Ebenfalls im Kader stehen Yves Kunkel. Finn Lemke und Tobias Reichmann von der MT Melsungen.