Wetzlar verliert in Schlusssekunden

Die Handballer der HSG Wetzlar haben gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag vier Sekunden vor Schluss die Partie verloren. Ausgerechnet Ex-Wetzlarer Steffen Fäth sorgte für die Entscheidung.

Die HSG Wetzlar hat am Sonntag in der Handball-Bundesliga eine denkbar knappe Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen kassiert. Die Mittelhessen verloren mit 25:26. Die beiden Teams lieferten sich ein packendes Duell, sodass es mit einem 15:15-Unentschieden in die Kabine ging. Das Team von Trainer Kai Wandschneider machte den Gästen vom Neckar das Leben schwer.

Erst im zweiten Durchgang gelang es den Löwen, sich eine Vier-Tore-Führung herauszuspielen, doch die HSG steckte nicht auf und kämpfte sich in der Schlussviertelstunde erneut ran. Mit einem Remis ging es in die letzte Spielminute. Doch vier Sekunden vor der Schlusssirene sorgte der Ex-Wetzlarer Steffen Fäth mit einem Wurf aus dem Rückraum für den Sieg der Mannheimer. Bester Werfer der Löwen war Vladan Lipovina mit fünf Toren. Für Wetzlar war Stefan Cavor mit ebenfalls fünf Treffern am erfolgreichsten.

