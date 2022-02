Kreisläufer Felix Danner verlässt den Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar am Saisonende.

Der 36 Jahre alte Routinier hat ein Angebot des Vereins zur Vertragsverlängerung nicht angenommen, teilten die Hessen am Mittwoch mit. Danner war erst im vergangenen Sommer vom Bundesligarivalen MT Melsungen gekommen. "Wir hätten es gerne gesehen, wenn Felix auch in der kommenden Saison für die HSG Wetzlar gespielt hätte. Auch Felix war grundsätzlich interessiert, allerdings sind wir uns letztlich in Bezug auf die Vertragslaufzeit nicht einig geworden", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp.