Linkshänder Vladan Lipovina hat bei der HSG Wetzlar einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Der 29-Jährige kommt aus Balingen-Weilstetten und soll seinen am Kreuzband verletzten montenegrischen Landsmann Stefan Cavor ersetzen. Lipovina war bereits von 2014 bis 2017 für die HSG aktiv gewesen. "Vladan war unsere absolute Wunschlösung und wir sind froh, dass er unser Angebot angenommen hat", so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. Lipovina bemerkte: "Ich habe mich in Wetzlar immer sehr wohlgefühlt und bin mir sicher, dass ich meine Qualitäten ins Team einbringen und meine Erfahrung aus der Bundesliga weitergeben kann."