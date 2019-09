Das Achtelfinal-Spiel im DHB-Pokal zwischen der HSG Wetzlar und dem THW Kiel wird am 2. Oktober ausgetragen.

Das teilten die Mittelhessen am Sonntag mit. Anwurf in der Wetzlarer Arena ist um 20 Uhr. "Wir freuen uns im Sinne unserer Fans, dass dieses Handball-Highlight nunmehr an unserem Wunschtermin ausgetragen wird", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp.