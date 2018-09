Gegen den Wetzlarer Alexander Hermann (Mitte) war in Leipzig kein Kraut gewachsen.

Gegen den Wetzlarer Alexander Hermann (Mitte) war in Leipzig kein Kraut gewachsen. Bild © Imago

Hermann führt HSG Wetzlar zum Sieg in Leipzig

Vier Mal in Folge verließ die HSG Wetzlar zuletzt das Parkett in der Handball-Bundesliga als Verlierer. Nun haben die Hessen den Bann beim Auswärtsspiel in Leipzig gebrochen.

Die Handballer der HSG Wetzlar können doch noch gewinnen: Die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider siegte am Sonntag mit 25:21 (12:13) beim SC DhfK Leipzig. Zuvor hatten die Hessen vier Mal in Folge verloren. Matchwinner für Wetzlar wurde Alexander Hermann, der sich für elf Treffer verantwortlich zeigte.

In Leipzig musste die HSG kurzfristig auf Lenny Rubin verzichten, der angeschlagen fehlte. Nach einem frühen 4:7-Rückstand übernahm das Wandschneider-Team das Kommando und siegte verdient. Durch den Erfolg setzten sich die Grün-Weißen vorerst ein wenig von den Abstiegsrängen ab. Nach dem zweiten Saison ist die HSG nun Elfter.