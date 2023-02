Die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar leisten sich einen Fehlstart ins neue Bundesliga-Jahr und verlieren gegen Hannover. Die Sorgen im Abstiegskampf bleiben groß.

Die HSG Wetzlar hat die WM-Pause am Donnerstag mit einer Niederlage beendet. Die Mittelhesen, die zuvor schon aus dem DHB-Pokal ausgeschieden waren, verloren in eigener Halle mit 24:31 gegen die TSV Hannover-Burgdorf. In der Tabelle stehen die Wetzlarer weiter auf Platz 16 und stecken damit mittendrin im Abstiegskampf.

Die Gäste aus Hannover waren in Wetzlar von Beginn an das bessere Team und ließen keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Beste Werfer auf Seiten der HSG waren Stefan Cavor und Lenny Rubin mit jeweils sechs Treffern.