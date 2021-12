Die HSG Wetzlar setzt sich im Derby gegen die MT Melsungen die hessische Handball-Krone auf und rückt auch in der Tabelle weiter nach vorne. Die Entscheidung fällt erst kurz vor Schluss.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Die HSG Wetzlar hat das Hessen-Derby in der Handball-Bundesliga am Sonntag für sich entschieden. Die Mittelhessen setzten sich in eigener Halle mit 31:28 gegen die MT Melsungen durch und sprangen in der Tabelle auf Platz fünf. In einer spannenden Partie wurde die HSG für ihre couragierte Leistung belohnt und gewann verdient.

Wetzlar mit starker Schlussphase

Die leicht favorisierten Melsunger konnten die Partie vor allem dank ihres starken Torhüters Nebojsa Simic lange offenhalten. In der Schlussphase zog die HSG dann jedoch entscheidend davon. "Es war ein Spiel, das zu beiden Seiten hätte kippen können. Es war die ganze Zeit eng und spannend", fasste Melsungens Kai Häfner zusammen. "Dass Wetzlar gut drauf ist, das wussten wir. Wir haben alles reingelegt, aber wir gehen wieder ohne Punkte nach Hause."

Nach rund 57 Minuten hielt HSG-Keeper Anadin Suljakovic beim Stand von 27:27 einen Wurf von Häfner und leitete umgehend den Gegenstoß ein, Olle Forsell Schefvert traf ins leere Tor und zog damit der MT den Stecker. Bester Mann auf dem Parkett war Stefan Cavor mit acht Treffern.

Weitere Informationen HSG Wetzlar - MT Melsungen 31:28 (16:15) Tore HSG Wetzlar: Cavor 8, Rubin 7, Danner 4, Forsell Schefvert 4, Mellegard 3, Nyfjäll 2, Feld 1, Holst 1, Novak 1

Tore MT Melsungen: K. Häfner 6, Kastening 6/2, Jonsson 4, Arnarsson 3, Kunkel 2/1, Kühn 2, Pavlovic 2, A. Gomes 1, Maric 1, Petersson 1 Ende der weiteren Informationen