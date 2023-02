Die HSG Wetzlar hat sich den nordmazedonischen Nationalspieler Filip Kuzmanovski vom Ligakonkurrenten TSV Hannover-Burgdorf geangelt. Er soll helfen, die HSG aus dem Tabellenkeller zu führen.

Neuzugang für die HSG Wetzlar: Der Handball-Bundesligist hat sich am Freitag mit dem nordmazedonischen Nationalspieler Filip Kuzmanovski verstärkt. Er kommt vom Ligakonkurrenten TSV Hannover-Burgdorf, bei dem die HSG erst am Donnerstag verloren hatte.

Der 26-jährige Rechtshänder erhält laut Vereinsgaben einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison. Er soll beim nächsten Spiel der Wetzlarer in Berlin am übernächsten Samstag erstmals zum Einsatz kommen.

"Er kann uns sofort weiterhelfen"

"Wir wollten unseren Kader in der Breite nochmal verstärken und deshalb bin ich froh, dass der Club es möglich gemacht hat, Filip zu verpflichten", sagte HSG-Trainer Hrvoje Horvat. "Mit ihm bekommen wir einen variablen Rückraumspieler dazu, der sowohl im linken Rückraum als auch in der Mitte agieren kann. Er ist bundesligaerfahren und ein Mentalitätsspieler, der uns im Kampf um den Klassenerhalt sofort weiterhelfen kann."

"Ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass Wetzlar Interesse an mir hat. Wir haben mit dem Ziel Klassenerhalt eine große Aufgabe vor uns", so Kuzmanovski, der bis vor kurzem für sein Land bei der Handball-WM in Polen und Schweden im Einsatz war. In seiner Karriere hat er bislang 112 Bundesligaspiele für Magdeburg und Hannover absolviert.