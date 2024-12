HSG Wetzlar muss monatelang auf Zelenovic verzichten

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar muss aufgrund einer schweren Knieverletzung längere Zeit auf den serbischen Rückraumspieler Nemanja Zelenovic verzichten.

Wie der Verein am Montag mitteilte, zog sich der Linkshänder am vergangenen Samstag im Spiel beim THW Kiel (24:35) einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss sowie einen Meniskusschaden im linken Knie zu und fehlt mindestens zehn Monate. Zelenovic hatte sich in Kiel acht Sekunden vor der Pause in einer Eins-gegen-eins-Aktion ohne Gegnereinwirkung verletzt und konnte im Anschluss nur gestützt das Feld verlassen. "Uns tut das für Nemanja unendlich leid. Er bekommt schon seit Samstagabend von unseren Medizinern die volle Unterstützung, um wieder vollständig zu genesen", sagte der Sportliche Leiter Jasmin Camdzic.