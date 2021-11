Die HSG Wetzlar lässt dem Bergischen HC im Nachholspiel der Handball-Bundesliga keine Chance und schließt zur Spitzengruppe auf. Einen besonders guten Tag erwischt Lenny Rubin.

Die HSG Wetzlar hat am Dienstagabend das Nachholspiel gegen den Bergischen HC klar gewonnen. Die Mittelhessen setzten sich in fremder Halle mit 27:17 durch und verbesserten sich in der Tabelle der Handball-Bundesliga vom zehnten auf den sechsten Platz. Die ursprüngliche Partie in Solingen war wegen eines medizischen Notfalls abgebrochen worden.

Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke ließ den Hausherren von Beginn an keine Chance und gewann hochverdient. Bester Werfer war Lenny Rubin, der sein Team mit insgesamt sechs Treffern zum Sieg führte.

Weitere Informationen Bergischer HC - HSG Wetzlar 17:27 (5:12) Tore für den BHC: Weck (4), Boomhouwer (3), Gunnarsson (2/2), Bergner (2), Hansson (2), Schönningsen (1), Szücs (1), Damm (1), Nikolaisen (1)

Tore für Wetzlar: Rubin (6), Novak (4), Kusan (4), Danner (3), Srsen (2), Mellegard (2), Cavor (2), Forsell Schefvert (1), Fredriksen (1), Nyfjall (1), Feld (1)



Zuschauer: 1.621 Ende der weiteren Informationen