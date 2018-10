Die Handballer der HSG Wetzlar haben das Siegen doch nicht verlernt. Gegen Frisch Auf Göppingen verhalf den Mittelhessen am Samstag ein Blitzstart nach der Halbzeitpause zum Erfolg.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge hat die HSG Wetzlar am Samstag endlich wieder einen Sieg eingefahren. Gegen Frisch Auf Göppingen setzten sich die Mittelhessen in der heimischen Rittal Arena mit 26:21 durch (12:12). Die vermeintliche Neuverpflichtung Maximilian Lux konnte noch nicht mitwirken, da noch nicht alle medizinischen Untersuchungen abgeschlossen sind.

Ausschlaggebend für den Heimsieg war ein HSG-Blitzstart in die zweite Halbzeit. Wetzlar erzielte fünf Tore nach Wiederanpfiff und ließ keinen einzigen Gegentreffer zu. Bester Werfer war Stefan Cavor mit sieben Toren.

