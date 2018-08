Zum Saisonauftakt in der Handball-Bundesliga empfängt die HSG Wetzlar am Sonntag Aufsteiger Bietigheim. Die Mittelhessen treten mit einem neu formierten Team an.

Allen voran die Neuzugänge Tibor Ivanisevic, Lenny Rubin, Emil Frend Öfors, Lars Weissgerber und Nils Torbrügge fiebern ihrem ersten Auftritt vor eigenem Publikum am Sonntag (16 Uhr) entgegen. "Wir haben ein sehr feinfühliges Publikum, das weiß, wie es unserer neuen Mannschaft zum Saisonauftakt helfen kann - und wird", sagt HSG-Trainer Kai Wandschneider. "Nicht diskutieren müssen wir über unsere Ausgangssituation. Wir spielen zu Hause und sind der Favorit. Auf dem Weg zu unserem Primärziel, den frühzeitigen Klassenerhalt sicherzustellen, ist dies der erste wichtige Schritt."

Der Gegner aus Bietigheim ist für Trainer und Spieler der Grün-Weißen kein unbeschriebenes Blatt. In den vergangenen Tagen gab es ein eingehendes Videostudium. "Am vergangenen Pokalwochenende waren sie stark ersatzgeschwächt und deshalb sind diese beiden Spiele nicht sehr aussagekräftig", so Wandschneider. "Zum Ligastart werden einige Stützen der Mannschaft zurückkehren. Trotzdem: Wir kennen ihre Stärken und auch die Schwächen sehr gut und werden optimal vorbereitet in dieses Spiel gehen."

Vermutlich alle Profis einsatzbereit

Nach aktuellem Stand kann Wandschneider am Sonntag auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. "Eingespielt können wir aber noch nicht sein, auch da wir fast die komplette Vorbereitung auf Joao Ferraz verzichten mussten. Das wird sowieso noch Zeit brauchen, bis die Abläufe automatisiert sind", weiß der 58-Jährige, der Junioren-Nationalspieler Hendrik Schreiber als 14. Feldspieler fest in den Erstligakader beordert hat.

"Für uns wird elementar wichtig sein, dass wir in der Abwehr ständig miteinander kommunizieren und sattelfest stehen, um es unseren Torhütern etwas einfacher zu machen. Im Angriff müssen wir konzentriert und geduldig spielen, mit der notwendigen Disziplin und Konsequenz beim Abschluss von allen Positionen", fordert Wandschneider, der seinen Spielern bestätigt hat, eine richtig gute Trainingswoche absolviert zu haben. "Man spürt, dass sich jeder freut, dass es endlich losgeht."

Seipp: "Ein echtes Team geformt"

Auch bei HSG-Geschäftsführer Björn Seipp herrscht genau diese Vorfreude: "Die Sommerpause war arbeitsintensiv und für die Fans - anders als für die Trainer und Spieler - gefühlt sehr lange. Die Trainer haben mit der neu formierten Mannschaft auf vielen Ebenen herausragend gearbeitet und bereits ein echtes Team geformt. Trotzdem können auf dem Spielfeld noch nicht alle Räder ineinander greifen. Unsere Zuschauer wissen, dass sie unserem Team mit ihrem Support Flügel verleihen können."

