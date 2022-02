Schwere Verletzungen des Wetzlarer Spielers Alexander Feld und des Hamburger Philipp Bauer überschatteten den 26:25-Sieg der Mittelhessen. Beide Spieler mussten ins Krankenhaus.

Bei einem Angriff der HSG Wetzlar in der 25. Spielminute wurde es still in der ausverkauften Arena der Mittelhessen. Wetzlars Alexander Feld blieb nach einem Wurf minutenlang mit einer Knieverletzung auf dem Boden liegen, wurde ärztlich versorgt und musste mit der Trage abtransportiert werden. Wie schwer die Verletzung ist, ist noch unklar. Betroffen sind möglicherweise die Patellasehne und das Kreuzband im linken Knie. Wenige Minuten vor Ende des Spiels erlitt der Hambumbuger Spieler Philipp Bauer einen möglicherweise folgenschweren Knockout. Auch er musste mit einer Trage aus der Arena und dann in eine Klinik befördert befördert werden.

Der 25-Jährige war während einer Abwehr-Aktion mit Wetzlars Ivan Srsen zusammengerasselt, der ihm dabei unglücklich auf den Kopf fiel. "Er war schwer ansprechbar“, berichtete HSV-Trainer Torsten Jansen und fügte an, dass Bauer zur medizinischen Beobachtung mindestens eine Nacht im Krankenhaus bleiben werde.