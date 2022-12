Die HSG Wetzlar steht im DHB-Pokal vor einer schweren Aufgabe.

Die Mittelhessen müssen im Viertelfinale bei Bundesliga-Konkurrent Flensburg-Handewitt antreten. Das ergab die Auslosung am Freitag. Die Sieger der vier Viertelfinalpartien, die am 4./5.Februar 2023 ausgetragen werden, reisen im April zum Final Four, das erstmals in Köln stattfinden wird.