Er war der "Bürgermeister" in Melsungen und ein Routinier in Wetzlar: Nun verlässt Handball-Profi Felix Danner nach 13 Jahren Hessen. Mit der HSG konnte er sich nicht einigen, sein neuer Klub steht bereits fest.

Videobeitrag Video Wetzlar gewinnt Derby Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Mit Felix Danner verlässt ein hessisches Handball-Urgestein in diesem Sommer den Bundesligisten HSG Wetzlar. Das gab der Klub in dieser Woche bekannt. Danner hatte zwölf Jahre für die MT Melsungen gespielt und war im vergangenen Jahr nach Wetzlar gewechselt. Nach hr-Sport-Informationen zieht es den 36-Jährigen zum Ligakonkurrenten HBW Balingen-Weilstetten. Die Wetzlarer hatten den Abschied bereits bekannt gemacht, aber Danners neuen Klub noch nicht genannt. Zuerst hatte die "Wetzlarer Neue Zeitung" vom bevorstehenden Wechsel berichtet.

Die Personalie überrascht auf den ersten Blick: Danner ist einer der Kapitäne und Führungsspieler bei der HSG, mit der er derzeit auf einem sehr guten fünften Tabellenplatz steht. Balingen wiederum rangiert am Tabellenende. "Wir hätten es gerne gesehen, wenn Felix auch in der kommenden Saison für die HSG Wetzlar gespielt hätte", sagt HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. "Auch Felix war grundsätzlich interessiert, allerdings sind wir uns letztlich in Bezug auf die Vertragslaufzeit nicht einig geworden."

Wetzlar bot nur ein weiteres Jahr

Tatsächlich spielten finanzielle Konditionen keine entscheidende Rolle, sondern die Laufzeit des Vertrags. Danner hatte sich einen Zweijahresvertrag gewünscht, die HSG blieb aber wohl bei ihrem Angebot für ein weiteres Jahr. Danner stammt aus Freiburg, seine Eltern wohnen noch im Süden - von daher ist die Entscheidung für Balingen auch familiärer Natur. Noch im Dezember hatte der Kreisläufer in einem Interview mit dem hr gesagt: "Zunächst einmal fühle ich mich fit und will noch weiter spielen, wenn die HSG mit mir verlängern möchte. Ich habe so viel Spaß am Handball - warum soll ich das aufgeben?"

Wetzlars Felix Danner vor Hessenderby "Mein Sohn schläft noch im Melsungen-Trikot" Er war "der Bürgermeister von Melsungen" und trifft nun mit der HSG Wetzlar auf seinen alten Verein: Felix Danner spricht im Interview über das Hessenderby am Sonntag, den Trainerwechsel der MT und seine Arbeit als Anlagenmechaniker. Zum Artikel

So wird Danner nach 13 Jahren in Hessen die Wahlheimat verlassen. In Melsungen wurde er bereits "Bürgermeister" genannt und auch in Wetzlar erfüllte er die in ihn gesetzten Erwartungen als Routinier. Für die HSG lief er bisher in 16 Ligaspielen auf und erzielte 19 Treffer. Am Donnerstagabend (19.05 Uhr) spielen die Hessen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Die Partie wird der Auftakt zu Danners Abschiedstour.