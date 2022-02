In der Handball-Bundesliga kommt es am Donnerstag (19.05 Uhr) in Wetzlar zum Topspiel.

Die in dieser Saison bislang glänzend aufgelegte HSG empängt in eigener Halle dann das Spitzenteam aus Flensburg. In Mittelhessen trifft somit der Tabellenfünfte auf den Tabellendritten. Mit einem Sieg kann die HSG den Abstand auf die Norddeutschen noch verkürzen. Für die HSG ist es das erste Spiel nach der EM im Januar. "Wir wollen neu angreifen und uns neu beweisen", gibt Coach Ben Matschke die Richtung vor. Zugelassen sind bis zu 1.490 Zuschauer in der Halle.