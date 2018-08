Stefan Cavor und die HSG Wetzlar verlieren in Lemgo.

Wetzlar geht in Lemgo in letzter Sekunde k.o.

Die HSG Wetzlar kann beim TBV Lemgo einfach nicht gewinnen. Im 21. Anlauf sieht zwar lange alles gut aus, in der Schlussphase drehen die Gastgeber aber auf - der Fluch hält an.

Die HSG Wetzlar hat am Donnerstag in letzter Sekunde mit 24:25 (12:14) gegen den TBV Lemgo verloren. Den entscheidenden Treffer der Gastgeber erzielte Fabian van Olphen, der einen Freiwurf mit der Schlusssirene über die komplette HSG-Defensive hinweg ins Tor hämmerte. Für die Mittelhessen war es die erste Pleite im zweiten Saisonspiel der Handball-Bundesliga.

Nach starkem Beginn und langer Führung sah es zunächst stark nach dem ersten Wetzlarer Sieg in Lemgo überhaupt aus. "In der Schlussphase hat uns aber die Cleverness gefehlt", moniert HSG-Coach Kai Wandschneider nach der Partie. Bester Schütze war Stefan Cavor mit acht Toren. Die HSG hat nun in 21 Partien im Lemgo 19 verloren, zweimal gab es ein Remis.

Weitere Informationen TBV Lemgo Lippe - HSG Wetzlar 25:24 (12:14) Tore für Lemgo: van Olphen (9), Hornke (5), Ebner (2), Theuerkauf (2), Suton (2), Zieker (2), Bartok (1), Guardiola (1), Kogut (1)

Tore für Wetzlar: - Cavor (8), Rubin (4), Frend-Ofors (3), Torbrügge (3), Mirkulovski (3), Hermann (1), Holst (1), Forsell Schefvert (1)



Zuschauer: 3466 Ende der weiteren Informationen

