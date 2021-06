Emil Mellegard (am Ball) von der HSG Wetzlar in Magdeburg

Emil Mellegard (am Ball) von der HSG Wetzlar in Magdeburg Bild © Imago Images

Die HSG Wetzlar hat beim vorletzten Saisonspiel in Magdeburg ein Remis geholt. Trotz abermaliger Verletzungsprobleme kämpfte sich das Team in die Partie.

Die HSG Wetzlar hat ihr vorletztes Saisonspiel in Magdeburg mit einem 27:27 (11:12)-Remis abgeschlossen. Trotz abermaliger verletzungsbedingter Ausfälle und Rückstand blieb die HSG über das gesamte Spiel dran und konnte sich auf Topscorer Lenny Rubin verlassen. Während der Partie war auch noch Kreisläufer Anton Lindskog angeschlagen auf die Bank gegangen.

Doch je länger die Partie dauerte, umso mutiger traten die Hessen auch in der Deckung auf. Beim Stand von 22:22 hielt Keeper Tibor Ivanisevic einen Siebenmeter. In der 52. Minute ging Wetzlar erstmals nach dem 2:1 wieder in Führung. Am Ende stand ein verdientes Unentschieden.

Abschluss am Sonntag daheim

Am Sonntag um 15:30 Uhr steht das letzte Saisonspiel der HSG daheim gegen Minden an. Es ist gleichzeitig der Abschied vom langjährigen Coach Kai Wandschneider.