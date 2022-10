Schwierige Aufgabe für die HSG: In Flensburg treffen sie auf einen Hessen in Topform.

Auf die HG Wetzlar wartet am Sonntag ein echtes Topspiel in der Handball- Bundesliga: Es geht auswärts zur SG Flensburg-Handewitt (Anwurf 14 Uhr), die in dieser Saison bereits mit einem Erfolg gegen den Meister Magdeburg auf sich aufmerksam machen konnte. Die Hausherren sind Siebter, Wetzlar liegt auf Platz zwölf. HSG-Trainer Ben Matschke warnt: "Die Flensburger spielen eine kompakte Abwehr mit einem starken Torhüterduo. Johannes Golla ist sowohl offensiv als auch defensiv in überragender Form." Golla, Kapitän der Nationalmannschaft, stammt aus Rüdesheim.