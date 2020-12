Die deutschen Handballer müssen bei der Weltmeisterschaft den nächsten prominenten Ausfall verkraften.

Kreisläufer Jannik Kohlbacher vom Bundesliga-Zweiten Rhein-Neckar Löwen hat seine Teilnahme an der Endrunde vom 13. bis 31. Januar in Ägypten am Montag wegen einer Ellbogenverletzung abgesagt. Der 25 Jahre Bensheimer ist bereits der achte Ausfall im Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Kohlbacher, der erst im Herbst nach monatelanger Verletzungspause auf das Parkett zurückgekehrt war, wird im 20-köpfigen WM-Kader durch den Magdeburger Moritz Preuss ersetzt.