Die MT Melsungen hat sich in der Handball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten blamiert. Die Nordhessen verloren gegen den zuvor sieglosen Aufsteiger aus Coburg mit 27:32 (13:15). Die Melsunger fanden zu keinem Zeitpunkt der Partie in ihren Rhythmus und mussten sich nach einem gebrauchten Abend verdient geschlagen geben.

MT Melsungen - HSC 2000 Coburg 27:32 (13:15) Tore MT Melsungen: Kunkel 6, Kühn 5, K. Häfner 4, Mikkelsen 4, Reichmann 4/3, Kastening 2/2, Arnarsson 1, Pregler 1

Tore HSC 2000 Coburg: Billek 7/3, Zetterman 7, Grozdanic 6/3, Varvne 5, Zeman 3, Norouzi Nezhad 2, Kurch 1, D. Nenadic 1

Niederlage auch für Wetzlar

In Leipzig setzte es für die HSG eine Niederlage. Bild © Imago Images

Eine Niederlage musste am Donnerstag auch die HSG Wetzlar hinnehmen. Die Mittelhessen verloren in Leipzig mit 28:32 (12:17). Zur Halbzeit lag die HSG deutlich hinten, konnte sich kurzzeitig noch auf zwei Tore herankämpfen, das Spiel am Ende aber nicht mehr drehen.