Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga einen ungefährdeten Sieg gefeiert. Die HSG Wetzlar musste in Berlin hingegen eine Niederlage hinnehmen.

Die MT Melsungen hat den Schwung aus dem Sieg im Hessen-Duell gegen die HSG Wetzlar mitgenommen und in der Handball-Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren. Die Nordhessen gewannen am Sonntag ohne größere Probleme mit 33:28 (15:13) gegen die HSG Nordhorn-Lippe und setzen sich damit in der Spitzengruppe der Liga fest.

HSG verliert in Berlin

Schlechter verlief der Nachmittag für die HSG. Die Mittelhessen verloren bei den Füchsen aus Berlin mit 28:35 (15:17). Die Partie war bis Mitte der zweite Hälfte offen, am Ende zogen die Berliner jedoch davon und ließen der HSG keine Chance.