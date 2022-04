Die MT Melsungen und die HSG Wetzlar wollen in der Handball-Bundesliga ihre Negativserien beenden.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga am Samstag eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die Nordhessen treten ab 16.05 Uhr beim Spitzenclub THW Kiel an. Nach zwei Niederlagen am Stück droht die MT in der Tabelle abzurutschen. Entscheidenden Anteil daran hat die Verletztenmisere. "So langsam geht es tatsächlich an die Substanz", sagte zuletzt Melsungens Kapitän Kai Häfner.

Zur gleichen Zeit ist auch die HSG Wetzlar gefordert. Die Mittelhessen haben sogar vier Spiele am Stück verloren, zuletzt schlug man sich aber ordentlich gegen die Liga-Schwergewichte Magdeburg und Kiel. Mit Hannover-Burgdorf wartet nun ein deutlich leichterer Gegner.