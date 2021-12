Bundestrainer Alfred Gislason hat 19 Spieler für die Handball-EM berufen. Mit dabei sind auch zahlreiche Spieler von den hessischen Clubs. Angeführt wird das Aufgebot vom Rüdesheimer Johannes Golla als Kapitän.

Bundestrainer Gislason über Golla: "Johannes ist ein Weltklasse-Spieler geworden"

Bundestrainer Alfred Gislason geht mit 19 Spielern in die unmittelbare Vorbereitung auf die Handball-Europameisterschaft 2022. Die DHB-Auswahl trifft sich bereits am Neujahrstag in Großwallstadt zum Lehrgang, ehe sie am 12. Januar in den Vorrundenort Bratislava reist. Mit dabei sind auch Timo Kastening, Kai Häfner und Julius Kühn von der MT Melsungen und Till Klimpke aus Wetzlar. Mit Jannik Kohlbacher und Kapitän Johannes Golla , der das Aufgebot anführt, sind außerdem zwei weitere Hessen nominiert.

Heinevetter nicht dabei

Nicht gereicht hat es für den Melsunger Keeper Silvio Heinevetter. Bundestrainer Gislason entschied sich gegen den Schlussmann der MT. Stattdessen soll Andreas Wolff als erfahrener Keeper das Torwart-Trio um die jungen Torleute Klimke und Joel Birlehm stabilisieren. "Es war eine schwierige Entscheidung, denn Heinevetter und Wolff haben in den letzten Wochen sehr gute Leistungen in den Vereinen gezeigt, aber wir haben uns entschieden, Wolff vorzuziehen", begründete Gislason die Entscheidung.

Beim Lehrgang in Großwallstadt muss Gislason den Kader spätestens am Morgen des 14. Januar auf 16 Spieler reduzieren. "Die 19 Spieler sind bereit und haben allesamt Format", sagte Bundestrainer Alfred Gislason am Dienstag. "Unser Plan steht, die gemeinsame Arbeit in der Trainingshalle beginnt im neuen Jahr. Wir brauchen Zeit, aber ich bin mir sicher, dass wir von der ersten Sekunde an mit großem Kämpferherz auf der Platte stehen werden."

Balance im Team

Das DHB-Team trifft in der Vorrunde auf Belarus, Österreich und Polen. Erfahrenster Akteur im Kader ist Patrick Wiencek. Der 32 Jahre alte Kreisläufer vom Rekordmeister THW Kiel absolvierte bisher 150 Länderspiele. Jüngster Spieler ist der 21-jährige Julian Köster vom Zweitligisten VfL Gummersbach.

"Die Mischung in unserer Nationalmannschaft besteht aus jungen und erfahrenen, zum Teil international noch unbekannten, aber durchweg gnadenlos motivierten Spielern", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.