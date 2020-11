Der MT Melsungen droht eine Zwangspause in der Handball-Bundesliga. Bei den Nordhessen gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Die Mannschaft hat sich freiwillig in Quarantäne begeben.

Bei der MT Melsungen könnte sich ein Spieler mit dem Coronavirus infiziert haben. Wie die Nordhessen am Donnerstag mitteilten, gibt es einen "Verdachtsfall". Ein abschließender Test soll nun Gewissheit bringen. Die Mannschaft hat sich vorsorglich und freiwillig in häsuliche Isolation begeben. Die Trainingseinheiten wurden abgesagt.

Bereits das Bundesliga-Spiel der MT in Flensburg musste am Mittwoch abgesagt werden. Grund dafür waren zwei Corona-Fälle bei der deutschen Nationalmannschaft, die Anfang der Woche bekannt wurden. Melsungen hatte in der Vorwoche gleich sechs Nationalspieler für die EM-Qualifikationsspiele der DHB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina und in Estland abgestellt.

Top-Spiel gegen Magdeburg wackelt

Das nächste Pflichtspiel der Nordhessen ist für kommenden Samstag (18.05 Uhr, live im Ersten) angesetzt. Dann soll der Tabellendritte aus Melsungen eigentlich den Tabellensechsten aus Magdeburg empfangen. Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, muss aber auch diese Partie verlegt werden.