Weil es beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft zwei positive Corona-Tests gegeben hat, muss das Spiel der MT Melsungen in Flensburg ausfallen. Gleich fünf Melsunger könnten Kontakt mit den Infizierten gehabt haben.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found MT-Partie kurzfristig abgesagt [Audioseite] Audio MT-Profi Julius Kühn (links) war am Wochenende noch mit der Nationalmannschaft in Tallinn. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Was am Dienstag bereits befürchtet wurde, nimmt am Mittwoch langsam Gestalt an: Der Spielplan der Handball-Bundesliga gerät ins Wanken. Nach zwei positiven Corona-Fällen bei der deutschen Nationalmannschaft kommt es nun zu ersten Spielabsagen. Betroffen ist die Partie der MT Melsungen bei der SG Flensburg-Handewitt am Mittwochabend (19 Uhr). Nach Informationen der Nachrichtenagentur SID stehen zudem die am Donnerstag geplanten Partien des THW Kiel gegen die Füchse Berlin und TSV Hannover-Burgdorf gegen Frisch Auf Göppingen auf der Kippe.

Die MT befindet sich bereits auf dem Rückweg Richtung Nordhessen. “Auch wenn unsere Mannschaft bereits angereist war und nun unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren muss, begrüßen wir die Entscheidung der HBL als geeignete Vorsichtsmaßnahme zum jetzigen Zeitpunkt", sagte MT-Vorstand Axel Geerken in einer ersten Stellungnahme. "Es ist eine rein präventive Maßnahme. Wir wollen auf Nummer sicher gehen", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann dem SID.

Fünf Melsunger könnten Kontaktpersonen sein

Am Dienstag wurde zunächst Nationaltorhüter Johannes Bitter positiv auf das Coronavirus getestet. Der 38-Jährige vom TVB Stuttgart befindet sich bereits in Quarantäne, hatte im Rahmen des EM-Qualifikationsspiels am Sonntag im estnischen Tallinn aber Kontakt zu mehreren Bundesliga-Spielern.

Am Mittwoch wurde nun bekannt, dass sich neben Bitter noch ein zweiter, nicht namentlich genannter Spieler infiziert hat. Nach Informationen des hr-sport handelt es sich dabei zwar nicht um einen Spieler der MT Melsungen, von den Nordhessen waren aber gleich fünf Profis am Wochenende noch mit der Nationalmannschaft in Tallinn. Sie könnten also durchaus Kontakt mit den Infizierten gehabt haben.

Auch Magdeburg-Spiel wackelt

Auf die MT kommen nun wohl eine Reihe weiterer Corona-Tests zu. Wann der Bundesligist wieder in den Liga-Betrieb einsteigen kann, ist zurzeit noch völlig unklar. Am Samstag (18.05 Uhr) steht laut Spielplan das Top-Spiel gegen den SC Magdeburg an. Die Partie wird live im Ersten übertragen – wenn sie denn stattfinden kann.