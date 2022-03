Melsungen will ins Final Four

DHB-Pokal Melsungen will ins Final Four

Die MT Melsungen will im DHB-Pokal am Sonntag (18.30 Uhr) das Final Four erreichen.

Letzte Hürde dafür: die Viertelfinal-Partie in Lemgo. Drei Halbfinal-Teilnehmer stehen bereits fest, der vierte wird aus der Partie zwischen Melsungen und Lemgo ermittelt. Das Spiel musste Anfang Februar verlegt werden wegen der Corona-Problematik bei der MT. Die Partie ist dabei auch die Neuauflage des Endspiels der Saison 19/20. Damals gewann Lemgo. "Diese Gelegenheit ist zweifellos ein zusätzlicher Anreiz", verkündete MT-Manager Axel Geerken vor der Partie.