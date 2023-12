Die MT Melsungen ist noch einen Sieg vom Final Four im DHB-Pokal entfernt.

Die Nordhessen setzten sich am Dienstag im Achtelfinale mit 27:21 (14:12) beim DHfK Leipzig durch und zogen damit in die Runde der besten Acht ein. Die Melsunger, die am Sonntag in der Bundesliga Tabellenführer Magdeburg ein Unentschieden abgerungen hatten, hatten gegen Bundesliga-Konkurrent Leipzig über 60 Minuten wenig Probleme. Im zweiten Durchgang zeigte vor allem die Defensive eine bärenstarke Leistung. In der Offensive war Ivan Martinovic mit seinen sieben Treffern der beste Spieler des Abends.