Die MT Melsungen setzt sich im Pokal beim Liga-Konkurrenten Leipzig durch und macht einen weiteren Schritt in Richtung Final Four.

Die MT Melsungen hat am Dienstagabend im DHB-Pokal-Achtelfinale mit 30:27 (13:12) beim Liga-Konkurrenten DHfK Leipzig gewonnen und ist damit ins Viertelfinale eingezogen.

Zwei Platzverweise

Die Nordhessen fanden gut ins Spiel und hatten schnell einen Fünf-Tore-Vorsprung herausgespielt. Dieser schrumpfte jedoch bis zur Halbzeit auf ein 13:12 zusammen.

Die zweite Hälfte begann ruppig: In der 35. Minute sah der Leipziger Philipp Müller nach einem Schlag gegen Kai Häfner die Rote Karte. Nur eine Minute später wurde MT-Spieler Stefan Salger nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe vorzeitig zum Duschen geschickt.

Hamburg rückt näher

Im Anschluss ließen die Melsunger auch ohne den angeschlagenen Häfner kaum etwas anbrennen und brachten den Auswärtssieg nach erneuter Fünf-Tore-Führung über die Zeit.

Die Viertelfinal-Spiele finden am 03. und 04. Dezember statt. Das Final Four steigt dann am 04. und 05. April 2020 in Hamburg.