Beim SC DHfK Leipzig will die MT Melsungen an die starken Leistungen aus der Liga anknüpfen und den Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokals perfekt machen.

Was den Tabellenstand in der Handball-Bundesliga angeht, liegen die MT Melsungen und der SC DHfK Leipzig aktuell dicht beieinander. Nach sieben Spieltagen ist es gerade mal ein Zähler, den Leipzig, aktuell vierter, mehr auf der Habenseite hat als die Melsunger auf Platz sieben. Kurios dabei: Die exakt gleichen Voraussetzungen gab es, als die Hessen vor zwei Jahren zuletzt im Pokal auf die Sachsen trafen. Mit dem damals schlechteren Ende für die MT.

Aktuell sind die Melsunger aber in bestechender Form. Dreimal in Folge konnte das Team von Trainer Heiko Grimm zuletzt gewinnen, dabei die Topteams SC Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen schlagen. "Wir haben jetzt durch unsere kleine Erfolgsserie mit drei Siegen hintereinander viel Selbstvertrauen getankt. Das nehmen wir mit nach Leipzig", so MT-Vorstand Axel Geerken. "Dort wollen wir unbedingt gewinnen, um uns die Chance auf die Teilnahme am Final Four offen zu halten."

"Wir brauchen genau diese Leistung in Leipzig wieder"

Ähnlich sieht es Grimm, der meint: "Wir haben in unserem Spiel zuletzt gegen die Rhein-Neckar Löwen gesehen, zu was unsere Mannschaft in der Lage ist. Wir brauchen genau diese Leistung in Leipzig wieder, um dort zu bestehen. Der SC DHfK ist ein sehr kampfstarker Gegner, der viel Emotion mit ins Spiel bringt und auf eine aggressive, bissige Abwehr baut." Anwurf in der Arena Leipzig ist am Dienstag um 19:00 Uhr.