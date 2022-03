Nix war es mit dem Final Four, die MT Melsungen ist im Pokal-Viertelfinale ausgeschieden. Der Hauptgrund: 15 desolate Minuten, die Trainer Roberto Garcia Parrondo fassungslos zurückließen.

Roberto Garcia Parrondo überlegte nur ganz kurz und dann spudelte es förmlich aus ihm heraus. "Es war entsetzlich", erklärte der Trainer der MT Melsungen nach dem Viertelfinal-Aus am Sonntag beim TBV Lemgo Lippe voller Enttäuschung. "Wir hatten 15 Minuten in der ersten Halbzeit, die ein Desaster waren." Die Konsequenz: ein Fünf-Tore-Rückstand zur Pause, den die Nordhessen bei der 24:28-Niederlage nicht mehr aufholen konnten. Aus der Traum vom Final Four.

Zu viele technische Fehler, zu viele Geschenke: Parrondo war nicht ohne Grund fassungslos nach der Begegnung. "Ich weiß nicht, was in diesen 15 Minuten der ersten Halbzeit mit uns los war", erklärte der Spanier. "Wir haben das natürlich in der Pause angesprochen. Es war eben ein Desaster und wir hatten es deshalb einfach nicht verdient zu gewinnen."

Kein Comeback im zweiten Abschnitt

Freilich soll sich nicht unter den Tisch fallen, dass die zweite Hälfte insgesamt mehr als in Ordnung war. Näher als auf drei Treffer kamen die Melsunger aber nicht mehr heran an die Gastgeber - und verpassten dadurch auch die Revanche für die Final-Niederlage im vergangenen Jahr. Ein weiterer unschöner Nebenaspekt.

"Natürlich sind wir enttäuscht, nicht nach Hamburg fahren zu können. Aber wenn man die zweiten 15 Minuten der ersten Halbzeit betrachtet, ist auch klar, warum wir das nicht geschafft haben", erklärte Manager Axel Geerken, der aber auch betonte: "Diese Chance im Pokal nicht genutzt zu haben, ist zwar im ersten Moment enttäuschend, stellt aber ganz sicher nicht unsere gute Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate in Frage."

MT hat nun Platz fünf im Visier

Was die Niederlage und den Auftritt im ersten Abschnitt einerseits noch unverständlicher und bitterer machte, aber andererseits auch stimmt. "In der Bundesliga haben wir zuletzt 9:1 Punkte in Folge geholt. Diesen positiven Trend wollen wir fortsetzen. Wenn das gelingt, ist der fünfte Platz realistisch", so Geerken. Für dieses Ziel sollte so eine Viertelstunde aber nicht mehr vorkommen.