Die MT Melsungen empfängt am Donnerstag (19.05 Uhr) in der Handball-Bundesliga mit Leipzig einen Tabellennachbarn zum Duell.

Die Nordhessen sind aktuell Sechster, die Sachsen Achter. Beide trennen nur drei Punkte. Mit einem Sieg könnte die MT die Gäste aus Leipzig weiter distanzieren. Für die MT läuft es seit Jahresbeginn äußerst gut, zwei Siege aus zwei Spielen stehen bislang auf der Habenseite. Ein Problem in Melsungen bleibt weiter die Corona-Thematik. Auch zum Spiel am Donnerstag wird sich erst kurzfristig entscheiden, in welcher Besetzung die MT antreten kann.