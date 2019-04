Wechselt Handball-Torwart Silvio Heinevetter schon früher als geplant zur MT Melsungen? Seine Lebensgefährtin Simone Thomalla hat sich öffentlich mit dem Manager seines aktuellen Clubs angelegt.

Im Zuge des Wechsels von Handball-Torwart Silvio Heinevetter von den Füchsen Berlin zu MT Melsungen im Sommer 2020 ist ein offener Streit ausgebrochen. Heinevetter beschuldigt Füchse-Manager Bob Hanning, nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Ein früherer Bruch scheint unausweichbar. "Wir werden ab sofort den Torhüter-Markt sondieren", sagte Hanning - ein klares Signal an den Nationaltorhüter.

"Mehr habe ich dazu nicht zu sagen!!!"

Auch Heinevetters Lebensgefährtin Simone Thomalla schaltete sich ein. Die TV-Schauspielerin postete bei Instagram ein Bild, auf dem ein kleines Männchen mit dem Hinweis zu sehen ist: Lügen haben kurze Beine. "Mehr habe ich dazu nicht zu sagen!!! Manchmal braucht man halt 10 Jahre um zu verstehen...", schrieb die 54-Jährige dazu. Mutmaßlich eine Anspielung auf Hanning.

Simone Thomallas Post bei Instagram Bild © instagram.com/simonethomalla

Heinevetter fühlt sich falsch wiedergegeben. Trotz wochenlanger Bemühungen seinerseits um ein Gespräch habe ihn Hanning zu verstehen gegeben, dass es für ihn kein unterschriftsreifes Angebot der Füchse geben werde. "Jetzt behauptet er im Nachhinein das Gegenteil", sagte Heinevetter der Bild.

Hanning nicht zufrieden mit Torwart-Leistungen

Der Keeper erklärte, der Club-Chef habe ihm sogar nahegelegt, bereits im Sommer gegen eine Ablösesumme zu wechseln. Hanning reagierte gefasst. Zum Post von Thomalla sagte er: "Auf Spielerfrauen-Posts reagiere ich grundsätzlich nicht, auf diesem Niveau spiele ich nicht, weil sie mich da um Längen schlägt."

Hanning erklärte, dass Vertragsgeschichten grundsätzlich nicht an die Öffentlichkeit gehörten, "aber nun zwingt er mich dazu. Fakt ist: Silvio ist unser teuerster Spieler, seine Leistungen in den vergangenen anderthalb Jahren waren durchwachsen und wir sind nicht so zufrieden, wie man es von einem Weltklasse-Torhüter erwarten darf."

Melsungen hat große Ziele

Melsungen käme ein früherer Wechsel von Heinevetter durchaus gelegen. Das Team verfolgt große Ziele und hat mit Julius Kühn, Tobias Reichmann, Finn Lemke und Kai Häfner bereits vier weitere deutsche Nationalspieler unter Vertrag.

"Wir wollen zunächst unter die besten fünf Teams der Bundesliga kommen. Aber das soll dann noch nicht alles sein", sagte Kühn. "Ich glaube, dass wir Spieler uns damit nicht zufriedengeben werden. Ich möchte darüber hinaus mit der MT gern um mindestens einen Titel mitspielen."