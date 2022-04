Die MT Melsungen muss im Saisonsendspurt auf Rückraumspieler Elvar Örn Jonsson verzichten. Der Isländer hat sich im WM-Playoff-Spiel schwer verletzt. Es ist nicht der erste Ausfall, den die Nordhessen im Saison-Endspurt zu beklagen haben.

Handball-Bundesligist MT Melsungen muss lange auf Rückraumspieler Elvar Örn Jonsson verzichten. Der 24 Jahre alte Isländer zog sich in den WM-Playoffs eine schwere Verletzung an der Schulter zu und muss rund fünf Monate pausieren, wie der Verein am Montag mitteilte. Die vorgenommene Kernspinuntersuchung ergab dem Club zufolge "einen Riss im sogenannten Labrum, einem Faserknorpelring um die Schulterpfanne".

Schon die vierte Stammkraft fällt aus

Das Verletzungspech bleibt den Nordhessen damit treu. Mit Finn Lemke, Timo Kastening, Andre Gomes und nun eben Jonsson fehlen den Melsungern nun schon vier Stammkräfte im Liga-Endspurt. "Jetzt, da die Saison auf die Zielgerade einbiegt und der Kampf um Rang Fünf, der mit hoher Wahrscheinlichkeit einem internationalen Startplatz gleichkommt, voll entbrannt ist, kommt dieses unsägliche Verletztenmisere natürlich erst recht zur Unzeit", heißt es in einer Mitteilung der MT.

Melsungen liegt acht Spieltage vor Schluss auf Tabellenrang acht. Der Abstand auf den begehrten fünften Platz, den derzeit Göppingen belegt, beträgt nur zwei Punkte.