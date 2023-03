Der frühere Handball-Europameister Finn Lemke beendet nach Ablauf der Saison seine aktive Karriere.

Das teilte die MT Melsungen am Mittwoch mit. Der Abwehrspezialist fällt seit eineinhalb Jahren aufgrund einer Fußverletzung aus, ein Knorpelschaden zwingt den 30-Jährigen zur Beendigung seiner Laufbahn. Sein Vertrag in Melsungen wäre am Saisonende ausgelaufen, Lemke soll dem Verein in anderer Funktion im Nachwuchsbereich erhalten bleiben.