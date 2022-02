Die MT Melsungen kann sich am Donnerstag (19.05 Uhr) für die wohl bitterste Niederlage der Hinrunde revanchieren.

Die Nordhessen treten bei Schlusslicht Minden an und gehen als klarer Favorit in die Partie. Die 25:29-Hinspiel-Pleite in der Kasseler Rothenbach-Halle sollte jedoch Warnung und Motivation sein. "Wir haben einiges gutzumachen", machte MT-Coach Roberto Garcia Parrondo unmissverständlich klar. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre demnach eine Enttäuschung. Verzichten müssen die Melsunger Bundesliga-Handballer auf Finn Lemke und Domagoj Pavlovic. Der Einsatz von Tobias Reichmann ist fraglich.