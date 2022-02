Die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen beweisen gegen Leipzig gute Nerven und sichern sich wenige Sekungen vor Schluss noch einen Punkt. In der Tabelle schließen sie zu Wetzlar auf.

Die MT Melsungen hat sich am Donnerstag einen späten Punkt in der Handball-Bundesliga erkämpft. Die Nordhessen trennten sich vor 1.347 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle mit 22:22 vom SC DHfK Leipzig. Das letzte Tor erzielte der Melsungen Rückraumspieler Julius Kühn 15 Sekunden vor dem Ende.

In der Tabelle sind die Melsunger damit auf Platz sechs, einen Rang hinter dem hessischen Nachbarn HSG Wetzlar. Die Gäste aus Leipzig sind Achter. Bester Werfer der Bartenwetzer war Nationalspieler Kai Häfner, der insgesamt fünf Treffer erzielte.