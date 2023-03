Handball-Bundesligist MT Melsungen hat zur kommenden Saison Erik Balenciaga verpflichtet.

Der 29 Jahre alte spanische Spielmacher wechselt vom französischen Klub Fenix Toulouse zu den Nordhessen und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2025. Dies teilte Melsungen am Freitag mit.

"Erik ist spielintelligent, hat Handball absolut verstanden und ist ein echter Teamplayer", sagte MT-Sportdirektor Michael Allendorf über den 1,68 Meter großen Rückraumspieler: "Ob im Rückraum oder am Kreis, er will immer seine Nebenleute in aussichtsreiche Positionen bringen und den tödlichen Pass spielen. Genau einen solchen Typ brauchen wir, um unser Spiel nicht nur effektiver, sondern auch attraktiver zu machen."